屏東蘭花業者利用噴印技術，在白色蝴蝶蘭上噴出藍黃國旗顏色，以行動力挺烏克蘭。（林和生攝）

烏俄大戰引爆全球關注，屏東蘭花業者以行動聲援烏克蘭，特地透過噴印技術，在白色蝴蝶蘭上噴出藍黃國旗顏色，特殊品項吸引不少民眾上門詢價，但礙於製作過程繁瑣，目前只送不賣。

台灣蘭花外銷年產值近60億，其中蝴蝶蘭超過9成，由於屏東氣候溫暖，適合種植蘭花，全台十大業者有一半在屏東；全台出口蘭花近5成、2000多萬株是從屏東出口，屏東更是研發、育苗、組培重要基地，領航世界蘭花最新品種。

永宏蘭業生管組長陳漢昇表示，公司去年底引進噴印技術，正巧近期碰上烏俄戰爭，才會響應政府態度，以自身技術發聲力挺；透過奈米技術噴印，選擇白花蝴蝶蘭，不同過去常用透過葉脈毛細以顏料染色，噴印色彩更柔和，不僅色彩不會隨著時間褪去，至少能擺1個月以上。

由於產品結合時事，推出後隨即有民眾電洽詢價，無奈噴印過程繁瑣，噴漆等待乾燥一天後才能開始組盆，且技術全廠僅有1人會施作，因此還未開始商業接單，簡單來說就是「只送不賣」，目前公司也僅存大廳這盆鎮店之寶。

永宏蘭業創意不僅於此，近幾年新冠疫情重創百業，尤其以外銷為主的蘭花產業也難倖免，不僅因為活動暫停、導致盆花訂單下滑，外銷更因市場萎縮受阻，業者突發奇想搭上「口罩商機」，推出蝴蝶蘭口罩，不僅吸引消費者目光，也成功帶動蘭花買氣。

業者表示，自去年8月中旬推出蝴蝶蘭口罩後，營業額對比沒賣口罩之前，整體營業額足足成長10倍，且光口罩就占8成多，更順利帶動蘭花買氣，鮮花業績僅1個月就增加4成，成功在艱困期替產業找出一條新出路。