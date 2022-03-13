吳聞修（右）和最愛的姪女合照。（翰森娛樂提供）

42歲台灣男星吳聞修大器晚成，表演經歷約13年，近來應導演杜榮峰之邀，在國片《青春換日線》飾演黑道「修哥」一角，雖戲份不多仍替全片畫龍點睛。吳聞修透露想揣摩經典《古惑仔》系列反派張耀揚飾演的「烏鴉」，於是向導演、前輩們討教，詮釋出不同黑道感，讓看過電影的觀眾對他表現印象深刻。

吳聞修從小愛跳舞，模仿麥可傑克森的舞蹈，是家中開心果，家人覺得他頗有天份，於是讓他自由發揮，直到念華岡藝校、17歲順利當舞者到各地表演，曾替范曉萱等歌手擔任專屬舞者；後來他往兒童劇界發展，打開戲劇之路，卻始終成績平平。

吳聞修表示，待在劇團時期，稍微做出點成績，才讓家人安心支持，不過卻在退伍後，一度想放棄夢想，於是開始到處打零工，包括水電、工廠、酒店，甚至是賭博電玩等皆有涉獵。他說：「某次機運下接觸舞台劇，才發現劇場魅力，開始專職在戲劇舞台上的歌舞演出。」

吳聞修在兒童劇界頗受歡迎，直到接觸學生製片後，開始愛上拍電影，曾客串過盧貝松導演的《露西》、日本獨立製片，以及客串TVB台殺手等。2年前，他在偶然機遇下進入《青春換日線》劇組，私下其實靦腆客氣的他，卻要在大銀幕上挑戰演惡霸，他說：「幸好演完後，收到很多鼓勵，就像我第一次演完兒童劇後，有很多小朋友跟我要合照，真的非常感動。」

其實他的演藝之路並非如此順利，包括近年疫情肆虐，演出案子銳減，剛好他趁此轉換影視圈跑道，勇於嘗試編導，不料卻又因入不敷出，甚至得借錢度日，讓家人十分擔心，勸他還是趕緊找份穩定工作。

問吳聞修如何堅持下去？他表示，這次在電影裡演惡霸，過去也在兒童劇裡演出壞蛋角色，「當時就有小朋友稱讚我，『大哥哥妳演得很好、好帥』，讓我想堅持下去。」吳聞修更放話說：「因為熱愛表演，不管什麼角色都想嘗試，因為選你所愛，愛你所選。」

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