日前才被揣測精神狀況異常的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），俄烏戰火遲遲未見和平曙光，讓外界質疑這位政治狂人非理性的行為可能真的病了。近期情報組織指出，普丁可能患有失智症、帕金森氏症及癌症，因為服用含有類固醇的藥物才會引發「類固醇癲狂」的症狀。

據西班牙媒體《MARCA》報導，拿出普丁過去的照片與現在相比明顯有落差，以前的精實、高瘦的體態不復在，現在看起來更加臃腫，更表現出極度抗拒與人近距離接觸。報導指出，上個月法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）來訪莫斯科會晤普丁，從兩人會談時相隔4公尺的長桌就能發現，自從COVID-19大流行後，普丁似乎拒人於千里之外。

Vladimir Putin 'is suffering 'roid rage from steroid treatment for cancer': Western spies believe his 'increasingly erratic' behaviour, bloated appearance and absurd social distancing for...

via https://t.co/1EAkejioZW https://t.co/T6V1c7pYUa — Robert Jobson (@theroyaleditor) March 12, 2022

害怕染疫這項理由似乎不能以偏概全，解釋普丁的行徑越來越詭異。然而，由5個國家所組成的情報單位「五眼聯盟」(Five Eyes)，一名高級官員引述克里姆林宮知情人士的話指出，69歲的普丁可能早就患有失智症、帕金森氏症及癌症，也因此必須長期服用類固醇藥物來治療，導致身體、臉部出現腫大的副作用。更進一步指出，這些抗癌的類固醇治療進而引起「類固醇癲狂」(roid rage)。

知情人士透露:「過去五年間，周圍的人都感覺到他說話方式的改變，以及他對世界局勢的看法，很明顯這也影響到他做的每個決策。」

美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）曾表示:「我不打算對他(普丁)的精神狀態做評價，但可以很肯定的告訴你，普丁的行為舉止、用字遣詞都讓我們深感擔憂。」