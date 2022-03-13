國道三號南向393.6公里處、九如交流道附近，今年1月1日發生一輛載運豬隻的小貨車與一輛自小客車追撞車禍，兩輛車猛烈撞擊下雙雙翻覆，當時後方車輛目擊的許姓女子主動提供行車紀錄器，未料許女近日接獲高公局函文須支付國道散落物處理費，共為1萬2000元，她直呼，這樣誰還管閒事。

此次事故造成一名駕駛死亡、一人送醫，運豬貨車車上的多頭豬也遭受波及橫死國道，物品更散落一地，許女當時正巧行經事故地點，且目睹死亡車禍，熱心將車上行車紀錄器影像提供警方釐清事故原因。

但許女於3月10日突然收到高公局南區養護工程分局函請支付國道散落物處理費，為此，高公局回應表示，全案經向國道公路警察局第五公路警察大隊查詢，許女車輛是受事故波及第三車，不涉及肇責，分局將主動撤銷繳費通知單。

高公局呼籲用路人，若當事人發現散落物處理費用應由他人負擔時，可依「國道散落物處理收費要點」第6點規定，於規定繳納期限前，敘明理由並檢附相關證明文件，向高公局轄區養護工程分局反映及處理。