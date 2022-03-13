俄烏大戰持續延燒，各界對俄軍和俄羅斯總統普丁的動態也都十分關注。對於外界揣測普丁的健康狀態，前民進黨立委郭正亮直言，「這個就笑笑就好」；同時，他也指出，俄軍低估烏軍士氣，且沒預料到陷入巷戰的情況，但若俄軍改變戰術，未來兩周的戰爭傷亡會非常慘烈，郭正亮還認為，能夠影響俄羅斯的只有法國和中國大陸，且普丁不可能到以色列參加談判，「那是美國的地盤」。

關於西方媒體對普丁健康狀況的報導，郭正亮今天(13日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這個就笑笑就好，「希特勒後期每天嗑藥，維持精神清醒，俄羅斯沒有這種藥嗎？」同時，他也認為俄軍低估烏克蘭，認為烏軍沒有士氣結果烏軍不投降，還躲到城市裡，這是他們沒有想到的。

郭正亮指出，烏軍躲進城市避免野戰，而俄軍想進城，不想造成太大死傷，擔心未來恐無法善了；現在又發現繼續糾纏下去不行，戰爭沒辦法結束，又決定繼續打下去。若俄軍確定轉換戰術，就會有大量死傷，未來兩周恐會有比較慘烈的城市內的作戰。

至於戰爭和談問題方面，郭正亮認為，歐洲現在比較好出面的是法國總統馬克宏，他一定會斡旋俄烏雙方，「因為民調會上升」。另一方面，普丁也需要歐洲，他不想和歐洲交惡，普丁希望馬克宏當選，不會不搭理馬克宏。最後能影響俄羅斯決策的就是法國和中國大陸，其他國家分量不夠，「怎麼可能去以色列談判？以色列是美國地盤，這是異想天開，比在土耳其還不可能」。