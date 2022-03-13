俄羅斯入侵烏克蘭後，國際祭出多項經濟制裁。烏克蘭副總理費多羅夫10日點名華碩，呼籲終止與俄羅斯客戶的合作關係；對此，華碩至今仍沒有回應。前民進黨立委郭正亮表示，烏克蘭副總理這種亂射箭的行為，簡直「莫名其妙」。

郭正亮13日在政論節目《新聞大白話》中表示，華碩又沒有資助俄羅斯作戰，只是賣電競電腦，華碩的電競電腦在俄羅斯賣得很好，是老百姓在買，又不是政府在買。坦白說，他對烏克蘭副總理這種亂射箭的行為很不以為然，要作戰去虐待人民幹嘛、去虐待民間企業幹什麼，簡直莫名其妙，又不是俄羅斯老百姓在參戰，搞不好他們還上街抗議，所以華碩不用理會。他們可以去指責支助俄羅斯軍方和政府的人或企業，但不要亂射箭，產品在俄羅斯有一定的營業額就是犯罪？哪有這種事。

郭正亮接著表示，目前主要是美國、英國和日本抵制俄羅斯，韓國就沒跟進 ，韓國三星就沒退出俄羅斯，另外，德國企業、法國企業有跟進嗎？為什麼不去逼法國最大的石化集團Total退出俄羅斯。

資深媒體人黃暐瀚 則表示，此事關華碩員工的事，很多華碩員工挫咧等。台灣網友則出征華碩，身為台灣公民，去出征台灣公司是什麼意思？華碩每100台電腦有5台賣去俄羅斯，還有宏碁也有5％賣去俄羅斯，為什麼不講宏碁？這就是烏克蘭副總理自己喜歡華碩，所以他Tag華碩。