喜樂小兒麻痺關懷協會籌建伯立歐家園，過程卻一波三折，目前已完成建築設計書圖，不過工程經費已經從原先1.6億元飆漲到近2億元。（協會提供／謝瓊雲彰化傳真）

喜樂小兒麻痺關懷協會籌建伯立歐家園，過程卻一波三折，目前已完成建築設計書圖，不過工程經費已經從原先1.6億元飆漲到近2億元。（協會提供／謝瓊雲彰化傳真）

在彰化縣地方各界的熱情響應和支持下，13日晚間由400位彰化地方人士、企業家所組成的伯立歐顧問團正式成立，當晚就募得579.8萬元。（協會提供／謝瓊雲彰化傳真）

在彰化縣地方各界的熱情響應和支持下，13日晚間由400位彰化地方人士、企業家所組成的伯立歐顧問團正式成立，當晚就募得579.8萬元。（協會提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美（右）親自出席，響應伯立歐顧問團的成立大會。（協會提供／謝瓊雲彰化傳真）

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛，近年為了興建伯立歐家園積極奔走，過去2年多來募款速度卻受疫情衝擊、嚴重停滯，所幸許多在地企業大力相助，號召400人成立伯立歐顧問團，並將在4月24日正式舉行動土感恩禮拜，朝夢想家園邁開一大步。

58歲的陳忠盛兒時因高燒、感染小兒麻痺症，被家人送至二林喜樂保育院接受瑪喜樂阿嬤照顧；成年後擔任執業藥師的他，18年前創立協會並成立附設愛加倍工場，作為小兒麻痺與身障者自立處所，是全縣第一座庇護工場。

有感許多小兒麻痺患者如今都已年過半百，經濟弱勢者家庭更出現照顧者、被照顧者雙老化問題，10年前協會在竹塘貸款購地，有意打造身障者專屬長照機構，並以小兒麻痺Polio音譯「伯立歐」為名，募款速度卻不如預期、籌建過程也一波三折。

陳忠盛說，原本3500坪的用地位於農業區，遲遲無法完成用地變更，2年前出售改買入1200坪的建地，不料7年前估算需1.6億元的工程費，已漲價到近2億元，若無法自籌5成，就難以向中央申請補助另一半經費。

眼看募款進度，始終追不上身障者家庭老化與營建成本飆漲的速度，始終停留在2、3千萬元，彰化縣長王惠美去年率先捐出個人收藏的3幅畫作，並由文化局向藝術家募得94件創作，聯合拍賣募得300萬元。

今年再由飛絡力電子總經理楊奕強、前縣議員黃育寬、十方功德行善團團長陳永聰、藝術家陳炳臣，與壽米屋董事長陳肇浩等人登高一呼，自發性成立400人顧問團，12日晚間的成立大會上，更是一晚就募得579.8萬元。

陳忠盛說，愛加倍工場是協會對外租用的場地，現有近120名工作夥伴，年齡多在40、50歲之間；許多狀況不好、在家被照顧的身障者，也有近百人。伯立歐家園建物已請建築師完成設計，現階段共募得5000多萬元經費，在縣府和顧問團建議下決定先動工，分期興建、分期募款，盼能早日讓他們搬入，打造一個友善永續的身障養生家園。