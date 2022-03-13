俄烏大戰，衝擊能源價格，原油與液化天然氣國際期貨價格都較開戰前成長1成，燃煤現貨更狂漲7成，且我國進口燃煤1成6源自俄羅斯，是否影響台灣發電成本，與燃料穩定度，引發關注，經濟部表示，台電燃煤源自俄比例僅3％，且今年需量已購足，電價調整會依照顧民生、穩定物價及節約能源原則辦理。

俄烏戰事陷入膠著，國際能源大漲，根據經濟部資料顯示，原油、液化天然氣3月10日期貨收盤價都已較開戰前上漲約1成。經濟部表示，就液化天然氣部分，美國宣布進口禁令，而歐盟國家因依賴俄羅斯供應，並未跟進禁止進口俄國天然氣，後續影響仍待觀察。

值得注意的是，俄烏戰爭前，國際燃煤現貨價格每公噸約250 美元。隨著兩國開戰，以及國際對俄羅斯的制裁，至今年 3 月 9 日燃煤價格飆升至每公噸約420 美元，漲幅達 7 成。

燃煤占我發電比重逾3成，這場戰役是否衝擊我發電成本與發電燃料穩定度，引發外界關注，經濟部表示，俄羅斯占我國進口煤比重約 16％，台電發電用煤，自俄羅斯進口煤僅占 3％，亦即大部分為民間部門進口，作為燃燒鍋爐使用。

經濟部指出，經向業者瞭解，我國業者多已有替代來源，對國內業者影響不大。至於台電今年度燃煤需求量均已購足，且燃煤存量以 40 天規畫，高於法定安全存量。

國際天然氣及煤炭價格上漲，將造成電價成本壓力，經濟部表示，電價調整將依電價公式及電價穩定機制辦理，並由電價費率審議會決定。但電價調整依照顧民生、穩定物價及節約能源原則辦理。