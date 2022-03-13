埔里鎮仁愛路圓環，13日凌晨發生火燒車事件，警方到場發現，30歲的蕭姓男子酒後駕車，衝撞護欄引發火災，造成車輛全毀及右腳骨折；蕭男經酒測達0.64毫克，而且是第3次酒駕累犯，將待他出院進行偵訊後，移送南投地檢署偵辦。

埔里警分局副分局長陳志文表示，蕭姓男子到埔里鎮旅遊，住在民宿，到朋友家中飲酒後，返回民宿途中，因為不勝酒力，在凌晨5點25分時，開車自撞圓環護欄引發火燒車，所幸，當時路過民眾及時救援，將他拖出車外，避免造成可能更嚴重的死傷後果。

蕭姓男子經送醫治療，右腳骨折；員警對蕭姓男子進行酒測，呼氣酒精濃度達0.64毫克，將待他出院後，依公共危險罪嫌移送南投地檢署偵辦。

陳志文指出，蕭姓男子在2015年、2019年各有酒駕判刑紀錄，如今再發生酒駕肇事，依據刑法規定，屬10年內再犯，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬以下罰金。行政罰部分，依據道路交通管理處罰條例第35條規定，10年內駕駛汽車第2次酒後肇事累犯，處最高額12萬以下罰鍰，第3次以上者，按前次違反罰鍰金額，每次加罰9萬元且無上限，並當場移置保管車輛、吊銷駕駛執照及道路交通安全講習。

埔里警察分局提醒民眾「酒駕零容忍」，依據今年1月24日，立法院三讀修正通過，加重酒駕刑罰及行政罰的相關規定，酒駕的刑責加重，請大家絕對要重視自己與他人安全，酒後不開車，並且勸造親友不要酒駕，維護行的安全。

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