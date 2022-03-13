莊凱勛、陸夏、林思宇、張書豪在《妮波自由式》尺度火力全開。（陳俊吉攝）

莊凱勛、林思宇、陸夏、張書豪在《妮波自由式》尺度火力全開。（陳俊吉攝）

陸夏挑戰女女床戲。（陳俊吉攝）

莊凱勛演出酒吧「MAMA」。（陳俊吉攝）

金鐘視帝莊凱勛、《全明星運動會》第3季紅隊副隊長林思宇顛覆螢幕形象，在都會喜劇《妮波自由式》各飾演豔驚四座的酒吧「MAMA」，與尺度大膽的都會女子，林思宇在今日曝光的試拍片中背部全裸床戰戲令人看得臉紅心跳，首度挑戰大尺度情慾戲的她表示，已邀約紅隊隊友邱勝翊（王子）及領隊江宏傑來劇中當她「跑友」（砲友諧音），「他們滿認真考慮。我覺得跟熟悉的人拍親密戲較有安全感，能跟好友對戲也滿有趣的。」

一頭長髮的莊凱勛說，他拍完《美國女孩》後頭髮就沒剪，留著留著就等到這部戲，笑說是這頭長髮把這角色召喚過來的。他說自己飾演的「MAMA」是很特別的存在，跟吳慷仁在《華燈初上》飾演的「寶寶MAMA」還是有著詮釋上的差距，他的角色喜歡變裝、對性愛生冷不忌，角色性向上喜歡男生，但還是生理男。過去常在影視作品中負責裸露、扛下床戲擔當的他，很開心這次有其他演員一起「同樂」，笑說「終於不用自己一個人卯起來幹活了！」

是否有給晚輩們床戲提點？莊凱勛笑說：「他們都很棒！本能驅使。」林思宇則爆料，「老司機」莊凱勛在一起上「親密指導課」現場非常樂於嘗試，一直要求不同姿勢，讓他們看得目瞪口呆，最後就被請出去！莊凱勛自曝還「點菜」要有黑人、白人，「華人比較保守，這次劇中的生猛性愛比較直球對決，除了會有台劇天花板尺度的性愛畫面，劇中友情的部分也是我們想要凸顯、表達的」，他並透露劇中許多性愛雙關語都是「高級哏」、淫而不穢。

林思宇私下作風保守，近期更因《全明星運動會》選手身份，女漢子形象鮮明，她說正好在想要自我突破的歲數，這角色來得恰到好處；除了做好心理建設，她自嘲因「叫聲」比較單一，為演出多場情慾戲，經由「親密指導」調教，透過呼吸讓叫床聲有節奏和高低，也因怕吵到鄰居，「在家練習的時候要蓋著被子、音樂開很大聲。」

同樣尺度大開的陸夏，有許多女女親密戲，「跟過去不一樣的是，我在戲中比較有主導權，我會跟她們說：『請妳把自己交給我，我會讓妳很快樂。』」陸夏強調自己事前會跟對手做足溝通。糗的是，拍戲前一天特別全身保養同時將指甲剪齊打磨，沒想到被導演抓包，腳趾甲忘了剪。