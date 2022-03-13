烏克蘭西部利維夫州州長說，俄羅斯今天空襲靠近波蘭邊境的烏克蘭大型軍事基地，造成至少35人死亡、134人受傷。這似乎是俄羅斯入侵烏克蘭以來對最西部地區的攻擊。
烏克蘭表示，外國軍事教官曾在亞沃利夫（Yavoriv）這處軍事基地工作過，目前還不清楚攻擊時是否有外國教官在場。
烏克蘭國防部代表告訴路透社，國防部仍在努力確定攻擊發生時是否有任何外國教官在軍事基地。
這個軍事訓練設施是烏克蘭西部最大的，傳統上是與北大西洋公約組織聯合演習的地方，距離波蘭邊境不到25公里。
利維夫州長科齊茨基（Maksym Kozytskyy）說，俄羅斯飛機向軍事基地發射約30枚火箭，其中一些火箭在擊中目標前就被攔截。
路透社目擊者在空襲後看到這個地區冒出黑煙，19輛鳴著警笛的救護車由基地方向駛離。
波蘭外交部發言人給路透社的訊息中說：「波蘭譴責對烏克蘭的任何侵略行為，包括攻擊亞沃利夫的軍事基地。」
烏克蘭西部另外一個城市伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）的市長說，俄羅斯軍隊今天持續攻擊市內機場。根據初步報告，沒有造成人員傷亡。
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