美國約翰霍普金斯大學統計，截至13日，全球確診新冠肺炎人數超過4.56億，感染後死亡人數超過604萬。美國確診人數最多，逾7,951萬，死亡人數最多的也是美國，逾96.75萬。

其中，韓國13日通報新增感染新冠肺炎病例35萬190例，已低於前一天的38萬3664例，累計確診655萬6,453例。當天新增251例死亡病例，較前一天減少18例，累計死亡為1萬395例。