比漾廣場副總普美玉（左起）、本屆首獎得主《這個比較甜》導演王姝妍、知名導演瞿友寧。（石智中攝）

本屆評審團獎得主《驚啥》編劇曾群芳，與（右）知名剪輯師高鳴晟。（石智中攝）

榮獲最佳劇本獎與JINS未來潛力獎的《遠火》葉信萱。（石智中攝）

第2屆川流影展首獎《這個比較甜》，以動畫片講述男孩與鄉下阿媽的故事。（比漾廣場提供）

本屆評審團獎作品《驚啥》，以不同角度詮釋同志議題。（比漾廣場提供）

本屆最佳劇本獎，與JINS未來潛力獎的《遠火》，改編自導演自身經歷。（比漾廣場提供）

永和比漾廣場致力與年輕族群對話，所舉辦的第2屆「川流影展暨青年導演短片大賽」，鼓勵台灣青年導演創作，本屆共徵得402件，較第一屆成長25％，超過半數都是出自學生導演，昨（13日）共頒發5大獎，其中20萬首獎作品，由國立台北藝術大學動畫學系的動畫片《這個比較甜》奪得，講述鄉下阿媽與男孩間的故事。

比漾廣場副總普美玉表示，獨立商場舉辦影展不容易，今年400多件的作品中，也包含中港澳、馬來西亞及美國參賽者，地區相當多元，尤其12部的入圍作品中，學生導演就包辦7件，顯見新世代的創作熱情。比漾廣場店長許晨彥也透露，舉辦川流影展目的為多與年輕世代接觸，未來也會合作不同品牌，尋找更多的可能性。

本屆評審之一的瞿友寧導演分享，現在台灣電影大環境更加開闊，鼓勵年輕創作者發揮無限想像，更要有世界觀，尤其初出茅廬的首部作品，在未來會更加成為代表性。

第2屆川流影展的總獎金為40萬元，較上一屆相比提高8萬元，分別為首獎20萬元、評審團獎10萬元、協辦商JINS未來潛力獎5萬、最佳劇本獎2萬5000元，與最佳攝影獎2萬5000元。而本次入圍的12部作品中，類型相當多元，入圍的標準都是因成熟度高、嘗試突破現有思維等特質而獲得評審青睞。

獲得20萬首獎的動畫作品《這個比較甜》，講述鄉下阿媽與男孩間的互動，北藝大動畫學系畢業的導演王姝妍，發想於自身經歷，並實際到國小徵求男童配音員角色，自然發揮下意外成功。獲評審團獎的《驚啥》，以家人角度詮釋同志婚姻議題，並有翻轉創新劇情；及同時獲得JINS未來潛力獎、最佳劇本獎的《遠火》，導演葉信萱述說家庭成長經歷，劇情深刻。另最佳攝影獎則由《迷藏》蕭逸凡奪得。

若對於入圍影片有興趣的民眾，目前於喜樂時代影城還有部分名額可提供索票，可至川流影展粉絲專頁進行索票。