國道3號南下，近九如交流道附近，今年元旦發生死亡車禍，一輛載運牲畜的貨車遭到自小客車追撞。（中時資料照）

屏東一名許姓女子元旦在國道3號目睹一場死亡車禍，熱心報警、做筆錄還提供行車紀錄器畫面，豈料事後竟收到高公局來函，要她繳交1萬2000元「散落物處理費」！這樣的狀況，也讓網友忍不住怒轟：「官僚澆熄熱心」、「官僚太明顯」、「官僚腦袋有洞」。高公局回應，經向國道公路警察局第五公路警察大隊查詢，許女車輛是受事故波及第三車，不涉及肇責，分局將主動撤銷繳費通知單。

今年元旦上午6時許，國道3號南向393.6公里處、九如交流道，發生載豬貨車遭自小客車從後方追撞車禍，貨車駕駛送醫不治，轎車駕駛重傷送醫，現場大豬、小豬屍體散落一地，場面十分凌亂。

當時許小姐目擊車禍，不但熱心報警、做筆錄，還提供行車紀錄器畫面。豈料3月10日許小姐竟收到高公局來函，要求她支付國道散落物處理費1萬2000元，還被列為車禍當事人之一，讓她覺得莫名其妙。

這起「公親變事主、「好心給雷親」的狀況，在論壇《mobile01》引發熱烈討論，讓眾多網友氣炸怒轟：「官僚澆熄熱心」、「太誇張官僚腦袋有洞」、「真的熱心被澆熄，還要作 2 小時的筆錄，你各位要配合政府的政策啊，不講話就沒事了。高公局有夠爛，還要當事人自行申訴處理，有夠爛。」、「這真的是官僚太明顯了~浪費我這麼多的時間做筆錄~還要我付散落物處理費？我是肇事者嗎？我如不服~還要浪費我的時間去申訴救濟？哪個單位？哪個承辦人？真該打屁股~真是不適任~」。

還有人建議：「像這樣擾民當然要爭取高額國賠呀！然後再把新聞搞大，讓高公局吹冷氣的肥貓下台負責！！！沒給點教訓當台灣善良百姓塑膠做的！？」、「這些官僚真的都不認為人民的時間是時間，問題在你們然後叫人民自己請假去申訴，不申訴就乖乖繳錢，真的很擾民」。

對此，高公局呼籲，若當事人發現散落物處理費用應由他人負擔時，可依「國道散落物處理收費要點」第6點規定，於規定繳納期限前，敘明理由並檢附相關證明文件，向高公局轄區養護工程分局反映及處理。