兩派人馬為5萬元砸車 7人街頭大亂鬥遭逮

北市南港區研究院路，本月10日凌晨發生砸車事件，起因是欠債的遭來自基隆的債主押走，賴姓嫌犯等4人，立刻從新竹竹北趕到台北救人，見到債主楊姓男子的白色賓士轎車，立刻拿出棍棒砸毀車窗、後照鏡，所幸並沒有打傷人，警訊後，將兩派人馬共7人，依照毀損、聚眾鬥毆、妨害秩序等罪送辦。

來自基隆的26歲楊男，與竹北的20歲蔡男為了5萬元債務，10日凌晨2點，相約在新北市三重高速公路閘道附近協商，但因雙方沒有共識，楊男、33歲余男、27歲溫男，將欠錢的蔡男押到基隆山區，由蔡男打電話給朋友，送錢過來贖人，雙方相約在4小時後在南港區研究院路見面。

不料，20歲的賴男得知朋友遭押走，夥同31歲王嫌、42歲陳嫌、24歲李嫌共4人，依約定到場，但並未還錢，一下車就圍住楊男的白色賓士轎車，持棍棒砸毀車窗玻璃，並敲打車門、引擎蓋等處，衝突過程不到1分鐘，雙方也就開車四散，被押走的蔡男也趁隙逃離。

警方根據車牌資料，11日在新竹、基隆等地拘提欠錢又動手砸車賴等4人，以及從基隆南下討債楊姓等3人，訊後均依法送辦，並呼籲呼籲有任何糾紛應妥善溝通，或尋求公正第三方協助，切勿行諸不法手段，警方對任何違法行為，將秉持勿枉勿縱依法追緝嚴辦，決不寬貸。