外媒引述越南官方消息稱，越南已封殺由索尼公司出品的探險遊戲同名電影《神秘海域》，禁止該影片在越南國內發行上映。封殺該電影是因為影片中畫面展示了中國在南海主張的九段線，這些畫面在越南國內引發政治爭議。

《路透》與菲律賓《詢問者報》指出，電影《神秘海域》由魯本．弗雷斯徹執導，「荷蘭弟」湯姆．赫蘭德、馬克．沃爾伯格連袂主演。影片故事背景設置在原始叢林及古代遺跡之中。《神秘海域》系列遊戲則講述主角在叢林、沙漠、雪山高原、古代遺跡等地，尋找神秘寶藏的冒險之旅。該電影將於14日在中國上映，越南則定18日上映。

越南電影部門負責人說，他們發現電影內包含那條「非法的」九段線圖像，因此禁止電影《神秘海域》的發行。

《越南通訊社》引述越南電影部門負責人的話說，他們發現電影內包含那條「非法的」九段線圖像，因此禁止該電影的發行。越南政府方舉動獲得不少越南網友的支持，也有網友說，還是會看電影，但會自動忽略南海地圖那一部份。也有部份網友對此禁映的結果表示失望。

報導說，這也不是越南方面第一次因南海地圖問題，下架或禁止影劇集等文化產品在其國內上映。《路透》，去年越南曾因相同原因命令串流媒體平台網飛（Netflix）下架電視劇《松樹谷》部分劇集。

，越南媒體亦曾報，2018年9月一家設在越南首都河內的出版社日前召回了一本圖畫書，原因則是該書中包含九段線的地圖。這本名為《哇！學生應該瞭解的奇妙秘密（Wow！ Amazing Secrets for students）》的高中生讀物徵來被家長們發現書中帶有「九段線」的地圖，在媒體曝光後，該書出版社宣布召回這本書。

中國外交部已多次明確強調，中國在南海的海洋權益是歷史形成的，並受到國際法的保護。對於同有關國家間的海洋爭議，中方一直致力於與直接有關的當事國通過談判和磋商解決。同時，中國高度重視同東盟國家共同維護南海的和平穩定。