美元指數3/11已來到99.13，澳盛銀行經濟研究部門指出，美國聯準會近日結束因應疫情大流行的資產購買計畫，即量化寬鬆貨幣政策，之後聯準會可能會在新一次會議上披露「量化緊縮」（QT）的一些細節，澳盛估測，美國聯準會可能會在2022年第三季開始QT，澳盛的看法是縮表步伐將逐漸加快，達到每月800億美元，然後穩定在該水平。

一旦聯準會開始縮減 8.9兆美元的資產負債，就會進一步增加美元流動性的壓力。富蘭克林證券投顧表示，若俄羅斯進一步將戰事擴大到更廣泛的烏克蘭、甚至其他東歐地區，可能再次引發新一波避險資金湧入美元；此外，市場更關注3月FOMC會議，聯準會主席鮑爾已表態3月將升息1碼，也聲稱若高通膨延續，未來可能會加速升息，聯準會官員們普遍認為年內可能升息4～5碼，美元指數仍將維持強勢格局，甚至有機會向上挑戰100價位。

澳盛銀行從技術面分析，印度盧比、韓元、新台幣對美元的交叉比對，隱含波動、風險逆轉（Risk reversals），在3月以來相當明顯上揚。連兩年位居「最強亞幣」的新台幣，今年以來對美元的貶勢明顯，外銀外匯交易室更驚訝的是，新台幣匯率的波動性今年來明顯上升，步上韓元、印度盧比的後塵。

依據中央銀行的資料，今年及至3月11日已貶值2.51％，和台灣貿易往來相關的諸多外幣中，新台幣是貶值第三大的貨幣。貶幅較大的前三項貨幣，依序及其貶幅分別是韓元（-3.51％），歐元（-2.95％），台幣（-2.51％）。

相對新台幣由強轉貶，渣打銀行財富管理點名，日圓、新幣和離岸人民幣，躍升為3月俄烏戰事中的「避風港」，在亞洲貨幣中，表現相對突出。

至於世界第二大貨幣歐元，俄烏戰事談判未果，拖累歐元表現，歐元對美元匯率自上周低點1.085反彈近3％，於1.11之上、再見回落，是否已到了買進時點？渣打財富管理指出，隨著技術面更趨中性，近期走勢恐更受到消息面影響，聯準會動向是歐元的潛在逆風，戰爭仍是「走勢震盪」的根源，目前局勢不樂觀，恐帶給歐元兌美元、歐元交叉盤下行壓力。