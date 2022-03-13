俄羅斯國防部表示，在烏克蘭東部成功擊落了4架烏克蘭的TB-2「旗手」 (Bayraktar)無人機，也成功攔截1枚OTR-21 (Tochka-U「端點」，北約名：SS-21 「聖甲蟲」Scarab) 戰術飛彈，確保了俄語區的安全。

防衛世界(Defense World)報導，3月12日，俄羅斯國防部發言人伊科納申科夫少將(Igor Konashenkov)說：「俄羅斯空軍的地面防空部隊，成功在天空擊落了5個烏克蘭目標，其中4架是TB-2無人機， 和1枚端點戰術飛彈。」

不過，他沒有沒有具體說明俄軍是用什麼武器擊落的。

另外, 伊科納申科夫又說，俄軍的高精準遠攻武器，擊中了位於布羅瓦里(Brovary)的烏克蘭電子情報中心，它位在基輔市東部。

「俄國戰術和陸軍航空兵擊中了145處烏克蘭目標，包括3座山毛櫸 (Buk M-1 )防空系統、8個指揮控制中心和通信中心、5處彈藥庫和油庫，以及78個軍事裝備聚集地。」

「行動至今，3,491 處烏克蘭軍事基礎設施被毀，其中123架無人機、1127輛戰甲車、115輛多管火箭發射系統、423門野戰火砲、934輛特種軍車都破壞。」

「頓內次克人民共和國民兵部隊在俄羅斯武裝部隊的火力支援下，繼續進攻並控制了瓦萊里亞諾夫卡(Valerianovka )和澤萊尼蓋定居點(Zeleny Gay )，並從南部和東部封鎖了新安德烈耶夫卡(Novoandreevka)，深度推進了 9 公里。

俄羅斯部隊到達了新頓內茲科耶(Novodonetskoye)、新馬約爾斯科耶(Novomayorskoye)、巴甫洛夫卡的定居點(Pavlovka )，並與頓內次克人民共和國民兵部隊，繼續推進，每天的進展達到 21 公里。

以上是俄軍的典型戰報，俄國政府與軍方不願告訴大眾他們正在侵略烏克蘭，他們將大多數的戰爭描述都在摧毀烏克蘭部隊多少裝備，很少說他們的部隊進軍在烏克蘭的哪些地方，更著重提及頓巴斯地區的「收復」情況，以致於仍有許多俄國人以為俄軍只在頓巴斯地區活動。