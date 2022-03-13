林心如代言機能飲品展現女神氣場。（LABELLE拉蓓提供）

林心如最近蠟燭多頭燒，除了籌備新戲，《華燈初上》第3部近日也即將上架，就像神力女超人般日夜工作的她，日前接下百大網紅、冠軍中醫出身的77老大為她量身打造的機能飲品，宣傳美照一出爐，氣色好到讓網友直呼：「女神重磅回歸，太驚艷！」還有網友說「再一次戀愛了」，直呼：「怎麼可以這麼凍齡？」

林心如日前為代言的飲品「纖妍玫瑰茶」「精萃飲」進棚拍照，兩款造型充滿時尚與自信，好氣色跟好身材完美呈現，她說自己雖然忙碌，還是保持運動習慣：「忙碌生活會讓人忽略許多事情，但也是考驗著自己的耐力，如何在繁忙有限的時間，讓自己保持最佳狀態真的很重要。」被問代言酬勞？ 她說：「費用真的不是最大的考量，產品要好，才能對消費者負責，產品不OK，再多錢也是謝謝再連絡。」

而品牌除了邀請林心如代言外，還邀約國民男友許光漢、暖心名醫江坤俊與百大網紅冠軍77老大等4大人氣王聯手代言，負責研發監製的77老大表示，之所以會建議品牌找林心如，是因為林心如是他心中的女神、偶像，從《還珠格格》時期就很欣賞她，這次能跟她合作感到很榮幸，也感謝林心如為品牌加分，也希望女神在忙碌的生活中，透過飲品補充，能省時做好健康與身形管理。