有位忙籌辦婚禮女子網上發文，她表示某次去公婆家聚餐，回房後發現男友下體飄出濃厚異味，她很肯定是曾抗戰多月的念珠菌感染異味，支開男友去洗澡後，她發揮柯南精神，發現男友在外偷吃又包養其他女生，讓她氣到想在婚禮上公開；網友表示「要不要先去驗性病」、「在婚禮上揭開很像八點檔」。

一名女網友在「Dcrad」論壇發文，她表示工作、婚禮兩頭燒，忙到沒時間去找男朋友，直到某天受公婆邀約前去吃飯，聚餐結束後回到男友房間，她見男友全身脫光剩條內褲，過沒多久飄出一股超濃異味，她表示這股異味絕對不是男友「臭GG」味道，也不是DIY結束味道，而是她曾抗戰2個月的念珠菌感染異味。

她為揭發真相，先催男友去洗澡，她便搜查男友手機LINE、臉書、IG等相關紀錄，直到翻開相簿刪除紀錄，從中發現男友用微信與其他妹子聊天，她又去找到微信APP發現男友與女子曾相約去旅館；她表示想要繼續蒐證，婚禮當天放投影片公開，但又覺得證據不夠，想到男有竟然背著她去買女人，氣到不想結婚大齡女子當下去。

文章一出，網友紛紛表示「在婚禮上揭開很像八點檔」、「快逃，等等那個女生很臭」、「好噁，要不要先去驗性病」、「隔著螢幕好像都聞到那個臭味惹」、「還好婚前發現了」、「支持手撕噁男」、「這男的太過分了，支持昭告天下」、「這是甜心包養網站」、「要不偷裝個定位軟體，去抓姦」、「給他爸媽看」、「直接放在你們家庭群組啦」。