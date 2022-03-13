一輛載有約50名烏克蘭難民的公共汽車，在義大利發生衝出公路翻覆事件，造成1人死亡，數人受傷。

路透社報導，公車翻覆在在義大利東北海岸切塞納(Cesena )和里米尼(Rimini)之間的高速公路，原因還需調查，目前最重要的是救援工作。