東海大學13日在該校管理學院「豐邑˙豐藝」花園，舉辦「花舞再現畫展音樂會」，感謝豐邑建設捐贈「豐邑˙豐藝花園」，並邀請友達光電董事長彭双浪，率領技術長廖唯倫、永續長古秀華、數位長謝忠賢、研發副總洪泓杰、資深協理林雨潔，及資深處長李錦裕等高階主管組成的WOW SAX樂團現場演奏薩克斯風，及10位事業有成後，再學畫的校友，共同舉辦聯合畫展，藉此活動，鼓勵學生認識自己，發揮強項，找到適合自己的職涯。

東海大學校長張國恩，特別頒發感謝狀給豐邑建設董事長劉樹居與友達光電董事長彭双浪，兩家企業皆是關懷社會的典範。

感謝豐邑建設在2017年捐贈「豐邑˙豐藝」花園，打造適合與師生互動的輔導區域，提供學生良好的學習環境，也藉此實踐該公司將生活藝術化的理念。

另外，感謝彭董事長到東海為EMBA學生授課，並率領WOW SAX樂團前來演奏，並慶祝櫻花再生。WOW SAX每年固定參與AUO歲末年終的圓夢計畫，假日也安排街頭巡演，所得收入全數捐贈給新竹尖石鄉那羅部落，做為建置風雨球場及急難救助基金。

張國恩表示，感謝豐邑建設的協助，讓校園美化，有美麗的景觀花園，散步起來更加舒服；友達是高科技團隊，企業多元發展有許多社團，而WOW SAX樂團更利用假日在外面演出，其收入補助偏鄉小孩發展，善盡社會企業責任，深感佩服。

劉樹居則介紹和學校合作的起源，表示企業能協助管院的花園景觀很開心，他也拋磚引玉現場的企業家，希望企業能多跟大學合作有更多的火花。

彭双浪提到，友達和東海大學都位處於台中是好鄰居，期待能和東海大學有更多的產學及人才培育合作，未來能為產業和國家有更多的貢獻。他也提到在這兩年東海在USR大學社會責任，有著亮眼的成績。

本次參加畫展的10位東海大學校友，包含50嵐董事長馬雅芬、禾盛建設董事長林月玉、台中市綠竹文化藝術推展協會創會理事長邱晴菲、怡聚科技董事長特助林惠菁、來永實業總經理洪小平、橘子布藝術負責人江希宜、陳淑惠老師、胡世敏女士、手感咖啡幫藝術總監顏麗炫與小水手美語數學班負責人譚勤蓮等人，他們年輕時為了生計打拼，待工作穩定或退休後，開始學習畫畫。他們的畫作將在東海大學國際職場實習發展中心前，展出1年。

東海大學國際職場實習發展中心主任許恩得表示，舉辦「花舞再現畫展音樂會」，感謝豐邑建設和友達光電長期對學校的支持，本次還結合EMBA校友、企業舉辦畫展，讓大家在跨領域中持續交流。

而所執行的教育部補助計畫「全球專業實習聯盟平台」（GIFT），免費幫助全台灣30歲以下青年（含僑外生）媒合實習與就業的機會。此平台目前有7,599位學生會員（包含6,292位本國生、1,307位僑外生）；3,668家企業會員（包含2,772家企業、790家非營利組織與106家社會企業），可提供實習機會；2,626位導師會員（包含322位專業導師、2,284位業界導師與20位職涯導師）。