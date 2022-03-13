面對對手強悍的追擊，淡水商工挺過緊張的對抗，以87比79力退北一女中，隊史第2度3連霸、12冠到手，讓教練陳美莉相當開心，明年球隊包括主力蕭豫玟、李恩芯、楊幸恩等本季上場機會多的球員明年都是高三更成熟，HBL史無前例的4連冠將成為下個賽季最大目標。

談到兩次3連霸，陳美莉坦言感覺大不同，尤其今年難度更高，「隊上本季只有3名高三球員，僅韓汛、趙云楓是主力，球隊打起來比較驚淘駭浪，所以其實我原本不太看好冠軍這件事，但球員很爭氣、做到了，我很開心，也謝謝她們努力完成3連霸。」

此役淡商共5名球員得分雙位數，高二後衛李恩芯22分表現不俗，為了球隊勝利奮不顧身，大概滾在地上有5次之多，成為冠軍賽MVP有力競選者，坦言有小小想過這個個人獎，但也認為都有「雙十」的學姐韓汛、趙云楓也以也有機會。

韓汛貢獻14分、12籃板、5助攻，趙云楓18分、12籃板；北一女中以宋瑞蓁21分、9籃板、5抄截最佳，彭詩婷與蔡佑蓮各贊助10分，兩人也一共拉下13記籃板。

落敗的北一女中，同樣全隊一起出席賽後記者會，且球員一個一個牽著手，有幾位已經忍不住落淚，但彼此也喊聲說：「不要斷掉。」教練駱燕萍表示：「小朋友努力了，很可惜一些球該進未進，但直到第4節分數都很接近，打到冠軍賽大家都很棒，一起手牽著手來，代表大家一起面對輸贏，也有好幾人說明年要再來。」