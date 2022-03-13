台南市前任青農聯誼會長李佩娟在任期間，有感多數青農從農之路需要更多協助，因此發起成立「台灣智慧農業文創發展協會」，13日在台南麻豆舉行成立大會，40多名會員從高雄、彰化、南投全台各地而來，票選出理監事，李佩娟也被推舉為理事長。

李佩娟表示，協會並不是以營利為目的，而是要協助、輔導農友及會員在「產銷人發財資學」方面，結合大家的力量，朝向自動化、智慧化、數位化、數據化、差異化5大面向發展。

李佩娟從去年就開始與全台的青農、農友、合作社、行銷公司、學校單位、農業主管機關提出構想與討論，獲得很大迴響。經過籌備會，首批召募40多名會員後，13日正式成立大會，選出理監事，再推選出理事長李佩娟、常務理事邱淑怡與陳佳鈴、常務監事蘇正益。

李佩娟表示，協會除了個人會員，也會召募團體會員，有興趣的農友、企業都可以參加。13日與會的台南市農業局副局長陳仲杰表示，智慧農業是未來趨勢，可以節省成本，人力，未來農友在第一線執行遇到問題，也可透過協會申請協助，農業局樂見協會的成立。

台南市楠西區農會產銷班50班班長楊沁涓表示，農民拿鋤頭種田很簡單，拿筆寫計畫不在行，一些行銷計畫、網路銷售，可以委託協會提出企畫，向相關單位申請經費執行。

也是創會會員的彰化青農聯誼會副會長陳佳鈴表示，傳統的農友只會種田，缺乏行銷資源，資訊管道也較少，希望藉由協會的行銷、文創、廣告、資訊、合作社等不同業別會員合作，爭取更多活動資源，例如舉辦市集活動、申請行銷計畫，增加農產曝光機會，「一個人走得快、一群人才能走得遠」。