台中一中學生與老師因音樂報告爆發衝突，呂姓老師暴走影片被學生PO上網，引發熱議，中市教師及家長代表今天都認為，從片斷影像難以評論是非，但學生將師生衝突影片直接PO網並不妥。中市教師工會理事長洪維彬說，學生挫折感可被理解，但老師應有更恰當做法。中市家長會協會理事長許雅菁則認為，衝突是可溝通，但若有不適任教師應有申訴管道。

台中一中學生與呂姓音樂老師因報告內容互嗆，老師要求刪減報告，怒斥「來這邊牽亡魂，有夠糟糕」、「現在學生可怕到極點」、「下來」等語，被學生拍下過程上傳YouTube，引起社會譁然，學生要求汰換不適任老師。

對此事件，洪維彬及許雅菁都認為無法從簡短影片中，了解事件完整始末。洪維彬指出，老師講清楚功課內容及範圍，學生比較有遵循方向，也可減少師生衝突，但老師若發現作業內容不符期待，應有更恰當做法，建議不要直接否定，可讓學生做完整後再修正，可有助師生互動。

洪維彬說，學生花時間辛苦做報告，也希望獲得認同，被老師要求刪除的挫折感能夠被理解，但貿然將師生衝突影像PO上網路，對雙方當事人都不公平，一旦導致社會片面解釋及不必要的渲染，反而模糊焦點。

許雅菁則表示，雖然師生各有說法，但都可溝通，學生看不順眼就爆料或直接將影片PO網是不妥的，都會有失公允，一旦引發成輿論導向造成失焦，將導致校方處理困難。她並強調，為保護學生，若學生發現有不適任老師，學校也要有一定的申訴管道及流程。

台中一中則表示，已邀老師、學生及家長代表，並知會學生家長，將於14日聽取各方意見，進一步調查釐清事件發生過程。至於學生則不願表示意見，強調，待與校方溝通後，再進一步對外說明。