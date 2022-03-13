全台第一個公辦民營室內滑板場13日啟用，場館面積約115坪，由原新店區直潭市民活動中心活化轉型設置，滑板國手廖紜翊、廖奕橙來體驗示範，新北市長侯友宜也特別來為年輕選手加油勉勵，一起推動台灣滑板運動可以躍上國際舞台。

侯友宜表示，有別其他綜合型極限運動館，全台首創第一個專屬滑板運動的室內練習場，克服氣候因素與共用設備困境，提供滑板選手優質的訓練場地，也活化原本新店區直潭市民活動中心，是推動國內滑板運動重要的里程碑，有助滑板運動選手訓練及運動風氣推廣。

新北市體育處說明，滑板項目在2020年東京奧運首次登場，由年輕的日本選手奪冠，顯示亞洲人的身型在滑板運動上更具優勢，滑板運動也納入2024年巴黎奧運項目，讓國內的教練及選手們為之振奮，從挑戰2022亞洲錦標賽開始，滑板選手逐步邁走向國際賽，目標邁向運動最高殿堂奧運。

16歲的新北市選手廖紜翊，目前就讀復興商工，是蟬連3年全國街式滑板女子組冠軍，並取得2022年代表國家參加亞洲錦標賽的國手資格，弟弟廖奕橙，目前就讀達觀國小6年級，也在國手選拔獲第三名的佳績，姐弟皆為設籍新店區的選手，將以此作為長期訓練的培訓基地，可望為國爭光。

新北市的滑板運動有許多年輕的生力軍，汐止國中的滑板選手廖棋榮、樹林國小林芝、汐止金龍國小楊立綸、三峽安溪國中李柏源、新北高工劉澤廣、丹鳳國中蘇煥睿及新北市選手張立群，皆在國內大小賽事中獲取佳績，將持續投入在滑板運動發展。

體育處表示，為推廣滑板運動將持續增設場地，正在研議新闢鶯歌區公四及公八公園，可納入滑板運動設施；樹林體育園區內的滑板運動場也正在進行修繕工程，以提供市民更多優質的運動場地，希望奠定滑板運動發展基礎，帶動民運動風氣，同時提升競技實力。