俄烏開戰，讓台海情勢備受國際關注，蔡英文總統今晚表示，最近烏克蘭情勢，大家都能體會到，守護國家安全，除了國際支持，更需要全體國人的團結。她相信只要大家繼續團結，台灣的未來一定會更好，也會更有發展、更有力。
蔡英文今晚出席「台灣之友會感恩迎新春聯歡之夜」，當面感謝大家長期對政府的支持，以及對台灣的付出。特別是最近烏克蘭情勢，相信大家都能體會到，守護國家安全，除了國際支持，更需要全體國人的團結。
她說，這幾年來，因為有大家支持政府，團結在一起，讓我們不論是在產業轉型、經濟發展，以及外交國防上，都有很大的進步。現在，國際上對台灣的支持越來越多，也因為台灣的經濟發展不錯，我們更有能力貢獻國際社會，和民主國家站在一起。
蔡英文舉例，就像最近，政府除了捐助醫療用品給烏克蘭，來自民間的捐款也相當多。她知道，台灣之友會預計將今日義賣及餐會收入，全數捐給烏克蘭，「大家團結為世界做出貢獻，真的很有愛心」。她相信只要大家繼續團結，台灣的未來一定會更好，也會更有發展、更有力。
蔡英文也共襄盛舉，以親筆簽名的口罩參與義賣，表達對烏克蘭的支持，現場氣氛相當熱絡。包括總統府資政黃崑虎、顏志發、國策顧問陳茂仁、行政院副院長沈榮津、內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦等人都出席今晚的活動。
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