東海大學舉辦「花舞再現畫展音樂會」，邀請WOW SAX樂團演奏薩克斯風。（東海大學提供／陳淑芬台中傳真）

東海大學今天舉辦「花舞再現畫展音樂會」，邀請友達光電董事長彭双浪率領高階主管組成的WOW SAX樂團演奏薩克斯風，並規劃10名習畫傑出校友聯合畫展。東海大學校長張國恩感謝豐邑建設捐贈花園；友達光電董事長彭双浪到校授課、率隊演出，兩企業協助校方打造藝術化學習環境。

張國恩頒發感謝狀給豐邑建設董事長劉樹居與友達光電董事長彭双浪，感謝兩企業關懷社會與教育。張國恩指出，豐邑建設在2017年捐贈「豐邑．豐藝」花園，協助校園美化；友達WOW SAX樂團利用假日巡演，所得收入捐贈給新竹尖石鄉那羅部落，做為建置風雨球場及急難救助基金，善盡社會企業責任。

劉樹居表示，能協助管院的花園景觀很開心，希望拋磚引玉呼籲企業能多跟大學合作；彭双浪則指出，待能和東海大學有更多的產學及人才培育合作，未來能為產業和國家有更多的貢獻。

參加畫展的10名傑出校友包括建設、藝文、科技及教育等各界人士，

年輕時為企業打拼，在工作穩定或退休後未追夢而開始習畫，畫作將在東海大學國際職場實習發展中心展出1年。

東海大學國際職場實習發展中心主任許恩得表示，「花舞再現畫展音樂會」結合EMBA校友、企業舉辦畫展跨領域交流，並鼓勵學生認識自己，發揮強項，找到適合自己的職涯。