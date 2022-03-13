大S再婚！汪小菲打破沉默「祝徐熙媛幸福」 首回應緋聞向張穎穎道歉

大陸富商汪小菲（後改名汪少菲）與大S（徐熙媛）去(2021)年底宣布離婚，之後頻頻與女星張穎穎傳緋聞消息，除曾被狗仔拍到在路邊十指緊扣，還有穿情侶裝、戴大鑽戒被抓包、與汪母張蘭一同出遊等跡象，看似在在證實兩人「穩定交往中」；怎料在汪小菲昨(12)日PO文祝福大S再婚的前後，張穎穎竟被發現疑似切割男方，還發文澄清：「鑽戒是自己買的，與汪小菲無關」，時機湊巧引發網民熱議。

汪小菲昨(12)日晚間在微博上發文，針對前妻大S再婚一事回應表示：「我們是和平離婚，和任何人沒有關係，大家都開始了新生活，也祝福徐熙媛幸福。」，並否認是因為「出軌」才離婚；此外，他也提到了張穎穎並說道：「讓張穎穎也遭受了那麼久無端的誹謗，實在抱歉。事情告一段落，謝謝大家的關心 。」

汪小菲發文祝福前妻大S幸福，同時也對張穎穎「無端」被波及說抱歉。（圖／取自汪小菲微博）

在此之前，張穎穎曾被狗仔爆料「對汪小菲下禁令」，其中一條是「汪酒後懷念前任或看照片就賠人民幣500萬（約台幣2,247萬元）」；雖然此傳聞沒有被證實，但她在謠言發酵後，曾發文寫下：「一直保持沉默，不代表是事實。被網暴（網路霸凌）了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋」，被視為對兩人關係做出回應。

張穎穎強調戒指是自己買的，與汪小菲無關。（圖／取自張穎穎抖音）

張穎穎昨(12)日也在小紅書和抖音上大曬外出享用下午茶的照片，只見她對著鏡子自拍亮出手指上的鴿子蛋鑽戒，並寫道：「戒指是自己買的，快樂也是自己給的」；有網民質疑她「怎麼有能力買下高價的首飾？」，她則霸氣回應反嗆：「你窮到什麼份上了？難道必須靠男人你才有錢？那你太沒有能力了吧？」；另也有人催促她說：「趕緊幫汪小菲生個孩子吧！」，她則再度切割說：「誰會那麼傻，跟這種男人生孩子」，似乎雙方情緣已盡；而她多次嗆男方的舉動也遭到網友嘲諷：「愛不到，就毀了人家」，熱議不斷。

張穎穎曬出無名指鑽戒，並反嗆質疑的酸民。（圖／取自張穎穎小紅書）

汪小菲與張穎穎曾被大陸狗仔拍到十指緊扣，張穎穎更因此被質疑是汪小菲與大S婚姻中的「小三」，後續更頻頻被抓包兩人有同款的項鍊、羽絨衣和戒指，兩人也此傳言一直沒有否認，直到近期兩人改變了口風，似乎不約而同做出了分手宣言？