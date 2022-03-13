大S再婚！汪小菲打破沉默「祝徐熙媛幸福」 首回應緋聞向張穎穎道歉

女星大S（徐熙媛）離婚3個月再嫁20年前舊愛、韓星「酷龍」成員具俊曄，前夫汪小菲（現改名：汪少菲）沉默4天首發聲「祝福徐熙媛幸福」，也向張穎穎致歉，不過網友發揮鍵盤柯南的精神，揪出汪小菲稱呼大S全名，認為是想劃清界線。

汪小菲離婚後不久，隨即與26歲女星張穎穎傳出緋聞，拍到兩人在大街上十指緊扣、穿情侶衣、戴鑽戒，甚至帶著女方與媽媽張蘭一起過年，遭疑婚內就出軌了，對此張穎穎嚴正否認當小三，除了暗酸汪小菲「他娶誰會嫁啊我的天」，面對網友追問「趕緊幫汪小菲生個孩子吧」，更是直接回應：「誰會那麼傻，跟這種男人生孩子」，兩人關係似乎降至冰點。

汪小菲昨（12日）晚間在微博首度回應大S再婚，表示本來不打算私事佔用太多公共資源，因一直被媒體詢問而影響到生活，便統一回覆：「我們是和平離婚和任何人沒有關係，大家都開始了新生活，也祝福徐熙媛幸福。」同時他也向被扯進小三疑雲的張穎穎道歉，「讓張穎穎也遭受了那麼久無端的誹謗，實在抱歉。事情告一段落，謝謝大家的關心。」

汪小菲微博全文。（圖／微博@汪少菲）

由於汪小菲以前都親暱的叫大S「熙媛」，但這次在聲明中直接稱呼前妻全名，也刪除社群中所有跟大S相關的內容，大陸網友嗅到不尋常的氣息，認為汪小菲在做切割，紛紛留言：「再被你提起，已是連名帶姓」、「徐熙媛三字暴露了你的格局」、「看到徐熙媛三個字莫名的心痛」，更酸「大S被網爆的時候，你怎不出來發聲呢？」、「小三的名字為什麼要和你孩子的母親放在一起」、「你和張穎穎也要幸福」。