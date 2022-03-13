一名小女孩壓在小男孩上寫功課，特殊姿勢被網友拍下PO網，引發熱議。（翻攝自臉書爆廢公社公開板）

工具人從小就培養，有網友在臉書分享一張圖，圖中可以見一對疑似男女國小生，小女生全身直接壓在小男生右側，利用小男生右臉寫作業，原PO也在貼文留下「如果這都不算愛」；網友一見圖片笑翻表示「工具人最高境界」、「這叫工具台吧」，但也有網友表示可能是姐弟。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文並上傳一張照片，他貼文中寫下「如果這都不算愛」，圖中有一男一女疑似國小生，小女孩全身壓在小男孩的右側，還利用小男孩右臉當支撐板在上面寫作業，小男孩也歪著頭挺著小肚撐著；原PO也寫下「工具人的使用方法，從小培養」。

貼文一出，引發網友熱議「工具人最高境界」、「或許這就是愛」、「我都借人家的背」、「只能說年輕真好」、「小男孩一臉哀怨」、「背上不是比較好寫嗎」、「這叫工具台吧」、「年輕的時候，能跟另一半有所互動，都覺得是浪漫」、「其實很多人想當工具人的機會也沒有」、「動力火車：我很好騙」、「從工具升級為家具了」、「他一定貪圖有右肩可以碰到"一些"也好」；不過也有些網友表示兩位是姐弟「一看就是姐姐欺負弟弟」、「這是親姐弟吧」、「感覺是姊弟」。