屏東飛行傘意外失控，男子跌落邊坡獲救。(屏縣消防局提供)

58歲常姓男子13日下午於屏東操作飛行傘時，因不明原因往山地門山邊飛去，屏東縣消防局隨即在4時33分接獲民眾報案指稱，男子已跌落三地門鄉口社沙溪林道邊坡，隨即派遣警消前往救援，所幸意識清楚，已送醫救治。

屏縣消防局獲報後派遣三地門分隊、高樹分隊、特搜大隊及第一大隊，共計6車、13人前往救援，由第一大隊副大隊長楊景雄指揮，下午5時55分回報，警消已接觸傷者，評估意識清楚，但下肢並無知覺。

消防隊員將傷者固定後搬運下山，由救護車送往屏東基督教醫院救治。