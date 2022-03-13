屏東飛行傘意外失控 男子跌落邊坡獲救 20:372022/03/13 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東飛行傘意外失控，男子跌落邊坡獲救。(屏縣消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東飛行傘意外失控，男子跌落邊坡獲救。(屏縣消防局提供) 58歲常姓男子13日下午於屏東操作飛行傘時，因不明原因往山地門山邊飛去，屏東縣消防局隨即在4時33分接獲民眾報案指稱，男子已跌落三地門鄉口社沙溪林道邊坡，隨即派遣警消前往救援，所幸意識清楚，已送醫救治。 屏縣消防局獲報後派遣三地門分隊、高樹分隊、特搜大隊及第一大隊，共計6車、13人前往救援，由第一大隊副大隊長楊景雄指揮，下午5時55分回報，警消已接觸傷者，評估意識清楚，但下肢並無知覺。 消防隊員將傷者固定後搬運下山，由救護車送往屏東基督教醫院救治。 #屏東 #邊坡 #警消 #飛行傘 #分隊 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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