主播蔡慧君昨(12)日大婚，與交往2年多的整形外科醫師步入禮堂，疫情下兩人低調舉辦溫馨家宴，但婚禮場地布置可不馬虎，是以電影《瘋狂亞洲富豪》為構想所搭建，可想像是如何絢爛奪目。蔡慧君說因疫情無法如願出國拍照，但仍特地前往阿里山拍攝精美婚紗；她說人生3件幸運事就是遇到身邊認識的人，還笑虧自己採訪「宋七力」的趣味往事。知名製作人季忠平及蔡慧君的主播好友們都來到婚禮現場獻上祝福。

蔡慧君與醫師老公去(2021)年10月完成結婚登記，昨(12)日在飯店設宴款待親友。蔡慧君回顧自己從小一直到步入婚姻，她說有3件很幸運的事，首先是出生成為父母的孩子；以及在求學階段認識的同學，還有從企管系踏入媒體業遇到的好長官、好同事；最後則是遇見老公成為牽手。

在婚禮開始前分享成長過程時，蔡慧君笑虧自己說，從事媒體工作過程中，大家應該對她「宋七力」的報導最有印象，引來滿座賓客會心一笑。蔡慧君在當東森新聞記者時曾訪問宋七力，當時宋七力向她展示神力，宣稱要人坐就坐、要定住就定住，還能讓人分身去它處；結果神力卻對蔡慧君一點用也沒有！看得出來她不想傷宋七力的心，所以始終面帶微笑，在如此尷尬情況下還要忍俊不大笑，讓人佩服蔡慧君的定力。

（影片來源取自《東森新聞 CH51》若有移除請見諒）

蔡慧君與老公交往時，養了一隻法國鬥牛犬「漢森(Hansdome)」，今年2月剛滿1歲；蔡慧君強調，漢森是法鬥界的小鮮肉，所以也很活潑好動，愛狗的她為了不讓漢森在家太孤單，上班時間還會讓漢森去安親班與朋友同樂。

因為疫情沒辦法飛赴海外拍婚紗，蔡慧君說在跟婚攝公司討論時，要求一定要找到台灣特別的大景，最後訂出兩天一夜的時間，除了棚拍，團隊10人前進到嘉義阿里山及雲林。蔡慧君回想當時半夜3點就起床梳化，天才剛亮就在寒風中拍攝雲海及神木；她透露造型師看見她邊拍邊發抖，還拿了一個暖暖包衝上前直接塞進她禮服胸口，而她也對最終拍出來的婚紗照成品感到非常滿意。

現任寰宇午間新聞主播的蔡慧君曾是華視新聞的一份子，在華視期間結識了主播宋燕旻、連珮貝，兩位好友也到場祝福蔡慧君，希望她在人生新階段幸福圓滿。至於有沒有生小孩的打算？蔡慧君說：「一定會，但目前就順其自然。」她認為目前有一隻法鬥要呵護，生活已精彩充實。