上週，俄羅斯外交部在推特發布一則消息，指責美國及烏克蘭正秘密進行生化武器研究計畫，稱俄部隊在軍事行動中找到相關證據。而西方各國也警告，普丁（Vladimir Putin）打算動用生化武器引爆危機。然而，同一時間烏克蘭當局從俄軍繳獲的武器意外發現防毒面具，貼文一出令不少網友直呼:「好毛…」。

專門揭露俄羅斯現狀的推特帳號@NEXTA昨日(12)上傳4張照片，顯示烏軍在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）逮捕到幾名俄軍，可以看到他們舉起雙手、雙膝跪地表示投降，據悉當時他們計畫炸毀該地軍事設備及民宅，烏方隨後搜刮士兵們所有軍事武器及爆裂物。貼文一出，就有眼尖的網友發現令人毛骨悚然的疑點，除了子彈、槍械，網友將離奇出現的「防毒面具」特別放大截圖，紛紛留言質疑:「為什麼會有這個!」、「配戴生化裝備?」、「你認真?」

Saboteurs who were planning to blow up military and civilian facilities in #Kharkiv were detained. Weapons and explosives was found. pic.twitter.com/37eEJVMqkU — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

先前烏克蘭國防部就曾在推特分享一組照片寫下:「世界第二強是假的!這些是他們的裝備…」展示領導人普丁指揮下的殘破士氣。因為照片中盡是二戰時期遺留的頭盔和官用烏香卡棉帽禦寒帽毛，還包括幾雙簡陋拖鞋。不過，也發現了數頂防毒面具，令烏國防部不寒而慄說道:「俄羅斯希望我們的下場是…」

英國天空新聞網（Sky News）報導，俄羅斯指責烏克蘭在沒有任何證據的情況下展開生化武器攻擊，俄駐聯合國大使涅本齊亞（Vasily Nebenzya）在11日的聯合國安理會會議上更加重宣傳假消息的力道。一些官員們擔心，這可能成為俄羅斯「假旗行動」的藉口之一。