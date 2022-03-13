上海新冠肺炎疫情持續擴大，為配合疫情防控工作，上海市交通部門已下令自明日（14日）起將有客運暫停營運。另外，上海復旦大學等多間高校，將轉為「準封閉管理」，在校師生不離校，並按要求開展核酸檢測。

據香港《經濟日報》報導，上海12日新增1宗本土新冠確診病例、64宗本土無症狀感染，病例涉及多個區域。上海已要求市民非必要不離滬，確需離開或來滬返滬的人員，須持有48小時內核酸檢測陰性報告。上海市交通委員會亦於13日下午發布，根據統計，截止目前，上海已有9家道路客運場站暫停經營，自14日起，上海市客運站將全部暫停營運。

另外，上海復旦大學今日發布通知，上海市高校將從常態化疫情防控管理轉為準封閉管理，13日晚間8時啟動，在校師生不離校，並按要求開展核酸檢測，準封閉管理暫定2周。

報導說，上海高校將嚴格離校進校管理，在滬有固定居所的師生員工可以申請離校居家，經審批後有序離校。如需返校，向所在單位提出申請，經審核批准方可返校，並須交48小時內2次核酸檢測陰性報告（間隔24小時）。外來人員原則上不進校。此外，暫停線下授課，師生按課表規定時間開展線上教學。在校居住的學生暫停校外實習。

上海建橋學院、同濟大學、上海中醫藥大學等亦啟動準封閉管理。