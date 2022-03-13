2022年北京冬季帕奧（Paralympic Games）13日晚間舉行閉幕式，大陸國家主席習近平、國際帕委會主席帕森斯到場出席。此次閉幕式主題表為「在溫暖中永恆」，透過光影、音樂表演頌讚本屆冬季帕奧參與者與運動精神，並將國際帕委會會旗交接給下屆舉辦國義大利。而本屆大陸體育代表團取得18金、20銀、23銅共61枚獎牌成績，創造大陸首次在冬季帕奧金牌、獎牌榜都拿下第一的歷史紀錄。

帕森斯在閉幕式致詞時表示，帕奧規模越來越大，透過殘疾人體育可以體現更包容的世界，認為2022年北京冬季帕奧的舉辦標誌新曙光並設立新標竿，也稱讚熱心志願者「非常給力」。另值得注意的是，相對於開幕式致詞內容，帕森斯並沒有再提及和平用詞與暗喻俄烏戰爭等議題。

大陸國務院13日也發布致大陸體育代表團的賀電，讚許充分展現新時代中國殘疾人的精神風貌、中華體育精神，也充分體現中國人權保障與國家發展的成績。

據中新網報導，大陸體育代表團之前曾5次征戰冬季帕奧。在本屆賽事前從未在雪上項目獲得過獎牌。4年前是由輪椅冰壺隊在平昌冬季帕奧會成功奪得冠軍，幫助實現金牌與獎牌數的「破零」。