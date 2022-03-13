企業17年甲級男女排球聯賽挑戰賽於13日開打，在加油團的熱血聲援下，女子組由挑戰賽勝隊台北鯨華和極速超跑出賽，首局台北鯨華的堅強防守能力鎮壓超跑馬力，次局維持快速球風，以迅雷不及掩耳的速度突破，搶先聽牌，第3局極速超跑試圖回穩，並於最終連得多分，然而活力依舊充足的台北鯨華不留情面，以25比12、23 、20直落三帶走3戰2勝制挑戰賽首勝。

第1局台北鯨華利用多種得分方式突破極速超跑，發球端廖苡任和甘可慧皆有貢獻，進攻端蕭湘凌多次重扣使對手連續失誤，而防守端更是無堅不摧，前方攔網嚴密，與後防「矮妹」賴湘程形成固若金湯的防守城池，讓台北鯨華一舉拋下超跑，25比12 勝出。

第2局台北鯨華利用大小球交替取得優勢，中間手甘可慧於後排的連續救球更是精彩絕倫，雖無法得分，仍然將現場氣氛點燃，隨後極速超跑林書荷也上演飛奔救球展現決心，局末一度追平比數，可惜仍止不住鯨華吳芳妤和Beatriz的斜線猛攻，台北鯨華搶先聽牌。

第3局鯨華展現精彩攻防，其中自由球員賴湘程頻頻演出高難度魚躍動作增加反攻次數，而超跑外援防守能力較弱，難以招架對手的鎮壓，局末雖有多分進帳，仍無緣勝利，最終由台北鯨華贏得比賽勝利。