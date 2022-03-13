俄羅斯入侵烏克蘭，圍攻首都基輔時遇到頑抗。資深媒體人吳子嘉表示，俄羅斯犯了一個嚴重的失誤，也就是情報工作上的失敗，導致軍事規畫出現嚴重偏差，派出的第一批部隊雖然最年輕、但卻缺乏作戰經驗。而烏克蘭卻是有烏東戰場經驗的部隊。

吳子嘉13日在《董事長開講》網路直播節目中表示，根據FT報導，俄羅斯軍事上的重大挫敗，也就是第一階段戰爭，俄羅斯徹底失敗了，因此，後續作戰方式，俄羅斯會把局勢不斷升高，因為普丁要奪回戰場上的主導權，會用更殘忍、更大的武力去攻擊。

吳子嘉接著指出，根據西方國家的統計，俄羅斯傷亡人數在2000至6000人之間，這意味著3至4倍的被俘和受傷人數，超過美國、英國軍人在阿富汗20年的損失總合。而在物資方面的損失，有1034輛車輛被摧毀，還有173台坦克、261輛裝甲和砲兵車被毀掉。他認為，澤倫斯基是在吹牛，稱普丁在這場戰爭的損失遠超過近期的任何衝突，包括車臣、阿富汗的衝突，所以普丁現在非常火大。

吳子嘉認為，俄羅斯情報工作的失敗，導致軍事規畫出現嚴重偏差，在第一時間的情報工作全部錯了，比如普丁認為他的部隊一出馬，烏克蘭馬上會舉雙手雙腳歡迎，結果不是那麼一回事，烏克蘭跟他硬幹。有趣的是，俄羅斯輕視這件事，派出第一批最年輕、缺乏作戰經驗的部隊，年齡在20歲到25歲。烏克蘭部隊則是30歲到35歲，而且都有烏東戰場經驗。