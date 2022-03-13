台北市議員羅智強日前才剛完成徒步謝票之旅，沒休息幾天又宣布要進行「1000公里傾聽桃園」，引發外界討論是否要參選桃園市長。資深媒體人韋安指出，國民黨應該給羅智強一個公平競爭、以民調決定桃園參選人選的機會，韋安直言，「不要讓羅智強，變成下一個，等了一輩子的丁守中」。

韋安13日在臉書上表示，羅智強在花蓮出生，在基隆長大，到高雄讀大學和工作，又到台北進入總統府當副秘書長，現在是台北市議員。有許多「空降」經驗，從小到大適應能力很強。

韋安指出，台灣已是一日生活圈，六都市長人選，從來都沒有什麼因為「空降」，變成最大障礙而選不上的。他認為，國民黨應該給羅智強一個公平競爭，以民調決定桃園參選人選的機會。而且，現在桃園在地連主動表達積極參選的人都沒有，還在那搓過來，搓過去，未戰就先衰一截，「不要讓羅智強，變成下一個，等了一輩子的丁守中」。

此外，針對在桃園的行程，羅智強表示，自己沒有設時程，也不懷定見，把自己當把水倒空的杯子向桃園請益和學習。他也提到，自己590公里謝票完有拜訪主席朱立倫，最後一天也是跟朱主席一起走，朱也鼓勵他多聽聽、走走、看看再決定，他說最後一定會做出對自己也對桃園負責任的決定。