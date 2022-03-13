俄羅斯出兵入侵烏克蘭，戰事延燒逾2週，俄羅斯副外長雷雅布可夫13日接受《國家電視台》訪問時警告，若美國等西方國家持續安排武器運入烏克蘭，會使運送武器的車隊成為俄軍合理的攻擊目標。對此，資深媒體人吳子嘉直言，俄軍若攻擊西方軍援將使區域問題複雜化，若俄軍發射的導彈不小心誤炸，炸死北約成員國部隊或美軍，局勢會迅速升溫，變成非常嚴重的事情。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。(圖/本報資料照)

俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）13日接受《國家電視台》訪問時警告，若美國等西方國家持續安排武器運入烏克蘭，不僅是危險之舉，也會使運送武器的車隊，成為俄羅斯部隊鎖定的合理攻擊目標。

對此，吳子嘉13日在其主持的網路節目《董事長開講》表示，攻擊西方軍援將使區域問題複雜化，俄軍對什麼程度的西方軍援該打，什麼不該打，將變成非常模糊的問題，若從境內或白俄羅斯發射的導彈，不小心誤炸、炸錯目標，甚至炸死北約成員國的部隊或美軍，將會變成非常嚴重的事情，俄羅斯的做法很可能會觸碰到北約的紅線區，風險是頗大的。

對於俄烏戰爭進一步升級，數量龐大的俄軍已逼近烏克蘭首都基輔僅數公里遠，澤倫斯基聲稱已準備好與俄羅斯總統普丁舉行談判，並要求普丁立刻終止戰爭。吳子嘉則認為，普丁已經提過好幾次停火條件了，澤倫斯基單方面要求的呼籲，普丁根本不想理他，他憂心戰爭的局勢只會愈來越激烈。

吳子嘉也說，普丁近日提的4項停火條件，包括「烏克蘭須停止軍事行動」、「把中立地位入憲」，以及「承認克里米亞是俄國領土」，「烏克蘭東部兩個分離主義區域獨立」，烏克蘭是做不到的，因為這牽涉到烏克蘭要修憲的問題，短時間內恐怕看不到結果。