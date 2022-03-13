早先時候，伊拉克庫德自治區首都阿比爾（Erbil）遭到12枚短種彈道飛彈攻擊，落點接近美國駐阿比爾領事館，幸而僅有1人輕傷。現在伊朗革命衛隊出面承認是他們所為。
路透社報導，庫德自治政府內政部表示，這些飛彈針對美國領事館的新大樓，僅造成一些物質破壞，另有1名平民受傷。一名伊拉克安全官員表示，這些飛彈有明顯的伊朗製特徵，美國官員也在受襲之後，認為是伊朗所為。
伊朗官方媒體在晚間報導，伊朗革命衛隊發表聲明，這起飛彈襲擊事件是他們所為，而他們打擊的目標是阿爾比市內的的以色列戰略中心。
革命衛隊在聲明中說：「任何以色列一而再攻擊，都會遭到嚴厲、果決和破壞性的回應。」
美國國務院發言人稱「這是一次令人髮指的攻擊事件」，但沒有美國人受傷，阿爾比的美國政府設施也沒有受損。
被伊朗提到的以色列則沒有任何表示，以色列軍方僅說「不對外國媒體的報導發表評論」，總理辦公室也拒絕發表評論。
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