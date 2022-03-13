鏡電視引爆人事紛爭，3月2日專訪前交通部長林佳龍，外傳是時任董事的黃安捷與林佳龍事先達成共識，黃在新聞部下指導棋，要為林佳龍未來參選造勢。對此林佳龍辦公室表示，這是子虛烏有的事件。

鏡電視3月4日召開董事會，董事長陳建平突遭解任，董事長職務改由鏡電視董事丶紙風車創辦人之一的李永豐接任，總經理李玉珮一併下台，新任總經理由前民視副總理蔡滄波接任。另一董事黃安捷也宣布辭去董事職位。

外傳陳建平因對新聞部下指導棋，險些產出假新聞，黃安捷也因干涉新聞，指示法務單位避開法規技巧性置入，踩到NCC紅線促成這一波人事大震盪。

其中3月2日專訪林佳龍，新聞部傳出原只規劃1小時，照一般正常播出，在黃要求下，改成網路直播，並開放網友提問，播出時間跟著延長。形式改變是他事前與林佳龍陣營達成的共識，意在替林佳龍增加與網友的互動，以營造聲勢。

對此，林佳龍辦公室表示，該訪問是鏡電視主動提出。在訪問前兩天，突接到電視台詢問能否將當日專訪上直播，由於電視台表示希望能與觀眾多些互動，林佳龍辦公室雖有遲疑，但也尊重電視台安排，「是被動配合，完全不清楚電視內部決策過程」。

林佳龍辦公室表示，這個訪問的邀約，是以談推動數位新南向及推動科技產業為主軸，對於無端捲入電視台內部事務，感到十分無奈。