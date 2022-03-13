偏財就是投機得到的錢，像是期貨、股票、遺產、彩券這一類的，可以說是可遇而不可求。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬猴、鼠、羊、狗、龍的人命中注定有偏財，48歲開始好運不斷，富足的生活到來。

▍1.生肖猴

屬猴人過得瀟灑，不願意受人管束，工作較難穩定。他們也許正常上班收入不太高，但平時得的偏財數目卻不小。因為他們敢想敢為，喜歡做別人不敢做的事情，所以能發現更多的賺錢機會。48歲後大發偏財，挖掘隱藏在身邊的財富，存款快速增加。

▍2.生肖鼠

屬鼠人很有財運，平時收入就不錯，更有偏財錦上添花。48歲前都是正財方面的累積，他們能幹有本事，性格沉穩，聰明伶俐，工作深得人心，有貴人帶來機遇，容易在短時間內獲得豐厚的錢財。48歲後偏財運來臨，總能準確地判斷投資方向，幸運來臨，容易一夜暴富。

▍3.生肖羊

屬羊人有福氣、不缺錢，人際關係穩定，事業上更是有貴人相助，容易得到高薪。48歲開始偏財不斷，能獲得輕鬆賺錢的機遇，在自己計畫中順利前行，上天還會給他們驚喜。屬羊人有錢也有福氣，家庭幸福，晚年生活無憂無慮。

▍4.生肖狗

勤勞勇敢的屬狗人自己創造美好生活，他們很有個性，不願靠他人，也從不覬覦不屬於自己的東西。48歲時屬狗人有偏財，生活中買彩券或者參加一些抽獎，容易有意外的收穫。從事副業的屬狗人收入源源不斷，財富自由，成為朋友眼中的有錢人。

▍5.生肖龍

命途順遂的屬龍人一生沒有什麼波折，得大財的機遇很多。他們氣質高貴，思維靈活，48歲開始各種機遇來臨，他們充滿信心不斷拓展事業版圖，此時和偏財的緣分加深，很有成為富豪的潛力。屬龍人命中富貴，越老越有福氣。

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