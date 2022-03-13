男子看見貼滿「千元鈔」轎車，網有放大照片看見紙鈔背面白的，認為根本是貼玩具鈔。（翻攝自臉書爆廢公社）

全車貼滿「千元紙鈔」，有名網友在臉書分享一張圖片，他表示看見一輛轎車上貼滿「千元紙鈔」，他貼文寫下要認識車主，想詢問車主敢不敢收乾兒子；網友一見表示「錢車之見」、「車主有缺女婿嗎」；但也有眼尖網友放大照片，發現車子貼的是玩具紙鈔，「鈔票背面白的」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文並上傳一圖，他表示上班的時候看見一輛轎車貼滿「千元紙鈔」，覺得太誇張批車主炫富，又問有網友「知道車主聯繫電話嗎」，他要問車主敢不敢收一個乾兒子；圖中可見轎車全身都貼滿「千元紙鈔」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「有錢人的生活，就是這麼樸實無華且枯燥乏味」、「在台中喔」、「車主有在缺女婿啊有人要報名嗎」、「錢車之見」、「我家窮的只剩錢，沒辦法貼車膜」；另外有眼尖網友放大照片，表示車子上的千元紙鈔是假的，從圖片中可見車頭有幾張紙鈔被吹起來，其背面是上面都是玩具鈔票白色的，「發行單位是兒童銀行」、「便條紙包膜」、「貼假鈔有什麼用」、「鈔票背面白的吧」、「玩具紙幣」。