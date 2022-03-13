房價飆漲，到底年收入多少才夠買房？有網友表示，夫妻兩人年收入加起來約200萬，想買1400萬以內的房子，不知道會不會有房貸無法下來的風險，一般認為，以兩人的高薪，貸款買房應該很輕鬆，不料這對夫妻目前手頭上竟只有100萬，存款曝光讓眾人看傻。

一名網友在《PTT》表示，老公月收9萬，她本人月收8萬，兩人年收不含獎金約204萬，沒有生小孩的打算，最近有特殊情況需要買房，但手上存款只有100萬；此外，以她個人名義辦的信貸已通過審核，可以貸到170萬，利息2.1%，自認買1400萬以內的房子應該還算輕鬆。

貼文一出引起熱議，不少網友納悶，兩人都算領高薪，卻只有100萬存款，紛紛回應「真的這麼輕鬆的話，資金不會只有100」、「自備款太少了吧，看得很抖」、「後面還一堆雜費沒算」；也有人認為「沒買房付貸款，花錢大手大腳的很常見啊，有貸款付自然就會省錢了」、「資金可能投資在其他地方啊」。

還有網友以他們的薪水，試算貸款8成或9成，每月及每年應負金額指出，兩人年薪200萬加上獎金，假設240萬，1400萬的房子貸9成、30年，利率1.5%，一個月要負擔4萬3486元，一年52萬1832元。

若貸款8成30年，每月負擔3萬8645元，一年約46萬3740元，至於信貸170 萬7年，利率2.1%，一個月要付2萬1780元，一年約26萬1320元，總計貸款9成，前七年一年支出約80萬，佔兩人年薪的33.3%；貸款8成，前七年一年支出約72.5萬，佔兩人年薪的30%，直言只要適當控管金流，應該可以很輕鬆。