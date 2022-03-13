台中大甲有一棟建築物，由於堆滿了石頭與雜物，近日受到網友熱烈討論，好奇屋主是什麼來頭、是否還有人住裡頭，甚至聯想到動畫《天外奇蹟》、《霍爾的移動城堡》的房子，有人則認為雜物多得離譜，有礙觀瞻及安全。

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文，拍下台中大甲一棟民宅，外觀看起來五顏六色，一樓堆滿石頭與雜物，根本看不到大門，連二、三樓的陽台也長出樹木，並掛上各種顏色的浮球，引起網友們熱議。

奇特外型的石頭屋，引起網友紛紛留言討論，「這裡面有住人嗎？」、「網美新景點嗎」、「這明明就是霍爾的移動城堡」、「這是垃圾屋吧」、「建築物本身外型就蠻有設計感」，也有人替鄰居感到惋惜，「好好的房子，為何要讓它變成了垃圾場」、「隔壁真的很倒楣」。

也有在地人出面解釋，「我們這都叫他鬼屋」、「我們都叫他『黑厝』」、「我從小看到大，東西越來越多」、「從這輩子有記憶開始，差不多就長這樣了」、「我家附近⋯小時候他家比這刺激，假人模特兒晃來晃去」。

《東森新聞》曾報導，石頭屋主人年過70，住在石頭屋已30、40年，每次進出家門都要爬過門口的石堆，還說住在裡面其實很舒服，不僅冬暖夏涼，隔音還很好。