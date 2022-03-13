對方列出的賠償清單。（截自臉書《●【爆怨公社】●》）

一名男子上網抱怨，指去年騎機車追撞前方機車，不過雙方都沒倒車，對方左邊膝蓋挫傷破皮、後擋泥板破損，結果最近收到對方列出的賠償金額清單，竟高達近12萬，其中包括10萬元的精神賠償。眾多網友看完直言「吃相難看」、「車禍＝中樂透」，更多人指出，請對方「拿出收據再說」。

「現在的人，都這麼誇張嗎？」，一名網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》發文，表示去年發生車禍，煞車不及追撞前方機車，雙方機車都沒倒，自己完全沒事，對方左膝蓋碰撞到自己的車子挫傷破皮，車損後擋泥板破損。

原PO自知有錯在先，坦承自己的疏失，表示該負責的賠償都會負責，後續交給保險公司處理。保險公司也留下聯絡方式，請對方聯絡討論賠償，但對方一直沒聯繫保險公司，直到今年1月底傳簡訊給原PO，原PO也馬上請保險公司聯絡對方。

原以為處理好了，沒想到3月時接到員警電話，對方告原PO過失傷害，之後打去給保險公司，才知道，原來保險公司有打給這位車主，但車主電話沒有接，也沒有回。如今卻收到對方要求總金額11萬8690元的賠償金，其中包括10萬元的精神賠償，另有計程車費5700元、薪資損失7500元、醫療費和車損等。

原PO表示，「保險我該保的都有保，會PO這文不是要製造對立，也不是要檢討保險公司還是誰的問題，只是想讓更多人知道，保險只是幫忙，後續自己也要做到追蹤。」。

不過眾多網友看完對方的請求賠償清單，直言：「吃相難看」、「又一個以為中樂透的」、「計程車1000、1500？？？他從宜蘭到台北看醫生？？？」、「計程車$2000是要從台北搭到台中嗎？」、「我就想知道他計程車是怎麼坐的？」、「要賠證明拿出來」、「沒收據看看就好」、「他要開一千萬也是可以，反正也不一定要照他開的來賠，直接上法院由法官判比較快」、「你讓他吿 最多三萬解決掉 我最近才處理這一種官司」。