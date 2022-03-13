在面相學上，痣有好壞之分，好的痣相能給人帶來吉運，讓人越來越順，而壞的痣相則會破壞人的運程，使人財運受損。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果在鼻樑、耳垂、唇邊、肩膀長痣就屬於「破財痣」，這樣的人生活比較辛苦，就算賺到錢也留不住，經濟狀況總是充滿壓力。

▍1.鼻樑有痣

鼻子在面相上稱為「財帛宮」，象徵財運的吉凶。鼻子以秀挺光滑為佳，如果鼻子上長了一顆痣，就會影響到財運。鼻樑有痣的人，不僅財運差，其他各方面的運程也比較不順，做什麼事都不如意，就算是將要成功的事情，也容易被別人捷足先登。

▍2.耳垂有痣

耳朵象徵福祿運，耳垂大的人財運都非常好，如果耳垂上長了一顆痣，將會嚴重影響財運。耳垂上長痣的人本身財運低落，發財無門；不然就是有財運，可是卻財來財去留不住，花錢如流水，賺再多的錢也能全部花光，總是控制不住自己的購物慾。如果男性耳垂長痣，還容易被異性欺騙，導致破財。

▍3.唇邊有痣

嘴巴掌管口腹之慾，如果唇邊有痣，通常屬於非常貪吃的人，經常為了滿足食慾花大錢，假如女人此處長痣，性格比較粗心，做事缺乏思考，不擅長理財，導致錢財不知不覺就流失了。

▍4.肩上有痣

肩膀有痣的人身上背負的壓力很大，平常過得非常累，即使賺到錢，往往也須償還債務或貸款，想要存款是很難的。這樣的人一生都比較勞碌，奔波不斷，而且平時理財也較差，要謹慎投資，不要隨便投資高風險的標的，免得血本無歸。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】