遊日本北海道的台客熟悉的ROYCE’巧克力製造商「株式會社ROYCE’ CONFECT」為紀念JR北海道札沼線（學園都市線）新車站「ROYCE’ TOWN站」於3月12日開業，推出了與新車站關聯的各項周邊商品。

JR北海道新車站「ROYCE’ TOWN站」3月12日開業。（取自Wikipedia）

「ROYCE’ TOWN站」在3月12日於北海道石狩郡當別町開業，為紀念這個特別的日子，3月1日起在新裝登場的ROYCE’「Futo美工場直營店」販售各項商品。

當中包括了可愛重現行駛於札沼線（學園都市線）的721系電車的綜合口味罐，還有標示ROYCE’ TOWN車站設計而成的資料夾、以及迷你版車站名標示排等，提供消費者多樣選擇，並一同為車站的誕生獻上祝福。

ROYCE’ TOWN站編號為G11-1，是自2020年3月札沼線把北海道醫療大學站以北的路段取消後，首個新建的車站，前往ROYCE’ 巧克力工廠更為方便，也是JR北海道繼2002年函館本線流山溫泉站開業後，20年來設置新車站投入服務。