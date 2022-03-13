光復高中籃球隊13日晚拿下HBL聯賽首座冠軍，創下新竹市球隊在HBL聯賽的歷史最佳紀錄，市長林智堅在賽後激動與教練、球員擁抱慶祝，承諾要請球員吃牛排，並將研議全市為光復慶賀。
「每一顆都是用生命在打球，只有累積沒有奇蹟！」林智堅表示，任何運動項目皆是如此，能夠感到榮耀的背後，都是非常艱困的訓練，新竹市近幾年籃球具有極大斬獲，107年光復高中代表新竹市第一次進軍HBL奪下殿軍，109年及110年新竹高商女籃隊在HBL乙組女籃賽事奪冠軍，完成衛冕。
「榮耀是全新竹的，光靠我們是沒辦法辦到！」教練陳定杰賽後強調，今天的勝利除了場上球員們賣力展現球技外，也充份感受到來自新竹家鄉給予的力量。
「終於可以放下心，好好睡覺」帶隊教師何長仁表示，在比賽前每天心思都放在如何讓選手發揮平日訓練的水準，頂住小巨蛋的壓力，每晚都輾轉難眠，真的很開心他們都做到了。
「最強高中生」陳將双則興奮的表示，去年在4強戰中只拿到第三名，感到相當遺憾，今年大家加強上次沒做好的部分，強勢回歸。「小飛俠」張俊生感性的說，每次在賽前教練都會和大家說，享受比賽、開心打球，要把握好自己能把握住的事情，且最重要的是「要拿出不會後悔的球賽」。
負責光復高中啦啦隊加油團的謝文海組長表示，看著球隊能夠一路登頂，作為最佳第六人，光復啦啦隊當之無愧。
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